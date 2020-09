Unas 90 familias siguen tomando tierras en Centenario

Desde el sábado los terrenos sobre calles Formosa y Caleta Olivia de Centenario fueron ocupados por vecinos de la ciudad. Misael y Romina voceros de este grupo de vecinos, afirmaron que fueron citados por la subsecretaria de Tierras, Dana Bertoldi, quien les manifestó que el municipio no puede dar una solución habitacional porque los terrenos pertenecen a provincia.

“Queremos un pedazo de tierra para poder hacer nuestra casa, llegamos a esta instancia porque no tenemos respuestas, hay familias que están inscriptas hace muchos años y se les da prioridad a otras personas y nosotros nacidos y criados acá no tenemos solución” dijo Misael frente a la cámara de 24/7 Canal de Noticias, y agregó que continuarán allí hasta tanto tengan una respuesta concreta. “Vamos a aguantar acá no estamos pidiendo nada malo, tampoco es un delito porque cuando llegamos esto era un basural”.

El sábado el personal policial se hizo presente en el lugar, les pidieron que se mantengan en el lugar solo las 7 familias que iniciaron la toma, hasta tanto el lunes fueran recibidos por la subsecretaria de Tierras.

Misael relató que la cita con Bertoldi estaba programada para las 8 de la mañana del lunes, pero fueron atendidos pasadas las 10, y no llegaron a ningún acuerdo, porque la ciudad no tiene terrenos disponibles para viviendas, “ella debería mover los hilos para que provincia ceda esos terrenos y ella poder repartirlos entre la gente” dijo.

Desde el sábado “estamos viviendo en las carpas, hemos pasado frío, hambre” agregó Romina, “queremos que ella (en referencia a Dana Bertoldi) tenga un poquito de compasión hacia nosotros y vea como estamos”, además denunció que pasadas las 10 de la noche del martes la policía se hizo presente en el lugar con una orden de desalojo, que hasta ahora no fue acatada.

Los ocupantes de este sector son ahora 32 familias, durante la tarde del martes más familias usurparon otro parte del terreno y en la noche se gestó una toma más. Alrededor de 90 familias son las que ocupan actualmente los terrenos que, según afirma el municipio, pertenecen a la provincia. Mientras tanto se espera que durante las próximas horas lleguen más personas al lugar.