En pandemia y sin agua potable: dramática realidad

Hace seis días que los vecinos del Loteo Herrerías de Centenario están sin agua potable, en plena pandemia y en medio de una situación epidemiológica preocupante donde la higiene es lo más importante, quienes habitan este barrio y otros lindantes a Ruta 7 en la zona del ex peaje, no cuentan con este servicio esencial y no tienen respuestas del gobierno local.

“Es un loteo chico de tres cuadras”, dijo Facundo Rañieri en La Primera Mañana por AM 550 y 24/7 Canal de Noticias. Los barrios privados y la zona aledaña están con el mismo problema ya que es el mismo caño troncal, son varias las personas que están intentando obtener respuestas desde Saneamiento pero el Municipio, que es quien cobra el servicio, “le tira la pelota al EPAS”.

La semana pasada enviaron un camión cisterna para que los vecinos pudieran llenar los tanques, “pero esa no es una solución”, Rañieri agregó que llevaron el reclamo a la subsecretaria de Tierras, Tanya Bertoldi, pero “por la pandemia no atiende”, mientras tanto otros vecinos que han ido a Saneamiento a solicitar el servicio de agua tampoco logran respuestas.

Pero la falta de agua no es el único inconveniente, con un poco de viento “ya sabemos que se nos va a cortar la luz” dicen los vecinos que se suman al reclamo de Facundo, quien también afirma que la recolección de residuos se hace con intermitencia. “Hace dos semanas retiraron un contenedor que se cambiaba semanalmente”, agrega otro vecino “ahora en su lugar hay un cartelito que dice no arrojar basura”.

Sumado a las falta de servicios, la inseguridad está presente, si bien tienen un destacamento cercano, al ser un lugar desolado son recurrentes los robos, el último ocurrió en un vivienda en obra, donde ser robaron hasta las cortina. Existe un grupo de vigilancia vecinal, “tratamos de cuidarnos entre todos” dijo Rañieri.

Entre los reclamos realizados al municipio, por la falta de agua, por el servicio de recolección de basura y la inseguridad, están ni más ni menos que el tema “cloacas y cordón cuneta”, y un espacio verde aprobado que esta gestión frenó sin dar explicaciones. “como todavía esta despoblado” no somos muy escuchados dijo el vecino Facundo Rañieri . “Esperemos que nuestros funcionarios, que para eso los ponemos ahí, de una vez por toda escuchen nuestra voz”.

