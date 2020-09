Estatales rionegrinos rechazaron el aumento ofrecido

El sindicato que nuclea a los maestros, Unter, rechazó la propuesta salarial de un 15 % en tres tramos. “El planteo al gobierno fue rotundo, es un número muy alejado de lo que necesitan los docentes para recuperar mínimamente su poder adquisitivo, deteriorado por el aumento inflacionario de los últimos años”, señaló Sandra Schieroni, secretaria general de Unter.

“Considerando que la educación es el pilar fundamental de la sociedad y que los docentes han dado una vez más muestras de su compromiso poniéndose al hombro el sistema educativo para sostener la escuela pública y que no hubo aumento desde marzo. La pandemia agudizó una crisis económica en la que los salarios se vieron desactualizados. Esta propuesta no responde en absoluto a los requerimientos de Unter, no sólo porque no alcanza a cubrir las necesidades de la docencia rionegrina sino porque además el último tramo se abonaría en diciembre, algo totalmente irrisorio teniendo en cuenta el proceso inflacionario”, señaló.

En tanto desde la Asociación Trabajadores del Estado también se rechazó hoy en el Ministerio de Economía la oferta del gobierno que planteó un incremento de una suma fija de 2500 pesos en septiembre y dos cuotas iguales de incremento del 5% para los meses de octubre y noviembre. El gremio la consideró insuficiente ya que no cumple con el objetivo de recuperar el poder adquisitivo perdido por los estatales en los últimos meses.

El sindicato señaló además que la pretensión de liquidar el incremento en cuotas lesiona la buena fe que debe primar en las negociaciones entre las partes, alejándose de la posibilidad de compensar el deterioro de los ingresos en el sector público en tiempo oportuno.

“Demandamos una mejora sustancial de la oferta que permita que la recomposición final de los haberes se ubique por encima de la inflación proyectada para todo el año 2020”, señaló Rodrigo Vicente, secretario general de ATE Río Negro.

Asimismo, la organización gremial denunció el incumplimiento del Estado en la revisión trimestral acordada en el mes de marzo y expresa que cualquier futuro y eventual entendimiento necesariamente deberá incluir una nueva convocatoria para la primera semana de diciembre

Finalmente, el sindicato también reclamó una propuesta para aumentar el valor y la cantidad de los puntos de guardia y demandó respuestas al proyecto de ley de insalubridad que se presentó al ejecutivo y no tuvo movimientos.