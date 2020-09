Se llevó los fósiles porque le pedían habilitación del museo

El tráfico de piezas paleontológicas de Bariloche a España no sorprendió a las autoridades municipales de la ciudad. Es que desde 2017 mantienen un conflicto con el propietario del museo Rosendo Pascual de Villa Los Coihues, a quien le labraron una infracción por no contar con la habilitación comercial correspondiente y como nunca hizo los trámites, el local permanece clausurado desde febrero del año pasado.

La confirmación del conflicto llegó por parte del juez de faltas, Gustavo Contín, quien reconoció que el problema se originó con una infracción por falta de habilitación comercial y a partir de allí, el dueño del museo, Rodolfo Corsolini planteó que si no se resolvía se iba a llevar sus cosas a España.

Al realizar una actividad comercial con el museo, y estar abierto a la visita de personas, debía contar con una habilitación comercial para que el municipio pudiera fijar, entre otras cosas, las pautas de seguridad como cualquier lugar. En 2017 se le labró una infracción y luego del descargo y la negativa del propietario a realizar los trámites, se clausuró,

En su apelación, Corsolini, un profesor de cálculo nacido en Mar del Plata y amante de la paleontología, manifestó su enojo con el argumento de que las piezas que tiene su colección son pretendidas en cualquier lugar del mundo. Al entender que se trataba de museo, el intendente Gustavo Gennuso le condonó la multa y le dio un plazo de 15 días para que procediera a habilitar, pero nunca lo cumplió: "nunca habilitó y el tramite culminó con una petición de ejecutar la clausura, que luego de varios plazos fueron los oficiales de justicia a tal efecto" y se cerró en febrero del año pasado.



En el municipio se preocuparon por la amenaza de Corsolini, aunque la ley provincial y nacional indica que los restos fósiles son patrimonio del Estado y no de un particular, que si puede lograr la guarda de las piezas. Contín recordó que el museo dejó de funcionar, "es algo raro, creo que en este caso el propio Estado tuvo falencias en cuanto a los controles", y explicó que en algún momento surgió la necesidad de determinar qué había dentro del museo y realizar un inventario, para lo cual se designó al hijo de Corsolini, que es empleado provincial.



"La idea del municipio no era clausurar, pero si corresponde habilitar no puede ser que quede a voluntad del sujeto, si no quiere habilitar no puede seguir con la actividad, el propio intendente le perdonó la multa pero no así la obligación de estar en regla", concluyó.

Luego de más de un año sin funcionar como museo, finalmente Corsolini cumplió con su amenaza y logró sacar de Bariloche y del país piezas de un enorme valor paleontológico que en el mundo puede pagarse hasta millones de dólares. Sin embargo, cuando el container denunciado como mudanza estaba casi en destino, fue abierto por las autoridades aduaneras del puerto de Valencia, donde se encontraron más de 100 fósiles, aunque se desconoce y ese embarque contenía la totalidad de los restos que se exhibían en el museo Rosendo Pascual de Villa Los Coihues.