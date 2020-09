Pablo Musse denunció penalmente al gobierno de Córdoba

Pablo Musse, el neuquino a quien le negaron el ingreso a la provincia de Córdoba para poder ver a su hija, Solange, quien padecía cáncer y murió hace dos semanas, presentó una denuncia penal contra el Gobierno provincial porque “nadie se hizo cargo de nada”.



Así lo confirmó esta mañana a Télam el abogado que lo representa, Carlos Nayi, quien precisó que la denuncia fue presentada en la Justicia Federal de Córdoba. Musse, en reportajes anteriores, había afirmado que no haría demandas por lo sucedido. Pero después, cambió de parecer.



Musse resaltó, en diálogo con Cadena 3, que "algún responsable tiene que haber" sobre lo sucedido, en referencia a la negativa a autorizar -en el marco de las medidas restrictivas por la pandemia de coronavirus- su ingreso a la provincia para poder ver a su hija, de 35 años, que murió de cáncer en la localidad de Alta Gracia.



"No tuvimos respuestas del Gobierno nacional ni del provincial; nadie se hizo cargo de nada. No se dieron respuestas en los medios por parte del Gobierno. Tomé la decisión de hacer la denuncia penal", aseveró Pablo Musse.



La denuncia del hombre, quien junto a Nayi se presentó ante el juez federal Ricardo Bustos Fierro, es por "abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y privación ilegítima de la libertad calificada".



Solange Musse, de 36 años, se encontraba con un tratamiento de cáncer en la ciudad cordobesa de Alta Gracia y, el viernes 21 de agosto pasado, sufrió una descompensación y murió poco después de ingresar en el Sanatorio Allende de la capital cordobesa.



El hombre, que reside en Plottier, el 15 de agosto pasado emprendió un viaje en su automóvil para ver a su hija, pero al llegar a la localidad cordobesa de Huinca Renancó, en el límite con La Pampa, un operativo sanitario y policial le impidió el ingreso porque, según los agentes, no portaba un certificado libre de coronavirus.



El hombre fue obligado a regresar a Neuquén escoltado por varios patrulleros policiales y, posteriormente, se conoció que un hisopado que le habían realizado en el control sanitario de Huinca Renancó había dado negativo.



Tras el fallecimiento de su hija, el juez Bustos Fierro emitió una resolución para que el hombre y una tía de Solange se trasladen desde Neuquén para participar de la ceremonia de sepelio.