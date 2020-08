No harán demanda judicial por el caso Solange

A casi a una semana de la muerte de Solange Musse, de 35 años y quien padecía un avanzado cáncer de mama, habló su papá, Pablo. El caso trascendió las fronteras por la brutalidad con que se trató y sin reparar en la situación, las autoridades policiales y del ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, impidieron la despedida final. “No voy a iniciar ninguna demanda, la condena es social”, dijo en diálogo con AM 550, en el programa Cambio de Aire.

“No tienen corazón. Nuestro caso se conoció, pero hay muchos otros casos iguales”, dijo Pablo, quien recordó que recibió entonces el acompañamiento de la intendenta de Plottier, Gloria Ruíz; del ex jefe comunal, Andrés Peressini; de las autoridades de la cooperativa de Plottier y también del área de Derechos Humanos de la provincia de Neuquén; el intendente de San Antonio Oeste y el intendente de Alta Gracia (Córdoba). “De la provincia no me llamaron”, aclaró.

"Quería ver a mi papá, para que me acompañe, mi papá es todo y lo necesito mucho" fueron las últimas palabras de Solange. Su papá no pudo viajar a Córdoba, desde Plottier y pese a tener el permiso correspondiente, no lo dejaron ingresar por un “sospechoso” testeo.

“No tengo palabras, realmente confirmar que uno tiene Covid sin tener resultados en la mano, es desagradable. Debo ser el único caso del mundo que, de un día para el otro, tenía y no tenía Covid”, señaló.

“Gracias por difundir el mensaje de Solange, ojalá que tomen conciencia, no hace falta más. Dejen a los familiares abrazarse con su familia, matan más otros”, concluyó el papá de Solange, al aclarar que no iniciará demandas legales contra la provincia, sino que buscará difundir el último mensaje de su hija. “No alcanzó para nosotros, pero hay muchas Solange”, afirmó.

La carta que escribió Solange.

