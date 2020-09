En plena pandemia el Intendente de El Maitén se aumentó el sueldo

En el sur del país hubo un incremento salarial a empleados municipales, directores de la planta política y del propio intendente de El Maitén por una suma de 48.673 $ en concepto de “Gastos de Representación”. El pasado 28 de agosto el Concejo Deliberante aprobó dicho aumento con cuatro votos positivos, dos negativos y una abstención.

El mes pasado, el Ejecutivo de la localidad envió al Deliberante tres proyectos de Ordenanza, que contemplan dicho aumento que benefició directamente al mandatario municipal, Luis Oscar García.

En la provincia del Chubut hubo mucha repercusión y repudio por parte de funcionarios opositores: “Nosotros no acompañamos el pedido del intendente respecto a su aumento. Desde el bloque de la oposición al oficialismo junto a Benito Íñiguez y Roxana Reggiani, no entendemos cómo puede ser que ante tanta necesidad de la gente y en plena pandemia, en lo único que piensa el intendente es en aumentarse el sueldo. Además, tampoco le votamos el pedido que hizo con respecto a los directores de la planta política. ¿Cuáles directores? ¡Nosotros no conocemos a ninguno!”, manifestó con firmeza y enojo Pamela Leiva, concejal del partido Frente de Todos en medios locales.

El Maitén, Provincia del Chubut

Asimismo, sostuvo que si están a favor y acompañan el Proyecto de Ordenanza que contemplaba el incremento a los empleados municipales de 8.900$, "no solo por lógica necesidad económica de los compañeros y compañeras, sino porque correspondía semejante actualización salarial y estaba acordado en paritarias con el gremio representante y a pedido del personal”.