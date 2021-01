“Hay claramente un aumento de la demanda por Covid”

El último día del año, Neuquén registró otra vez un número alto de contagios por coronavirus: 524 y también reportó dos decesos. En el primer día del 2021, el informe arrojó otros 84 casos. Y esta curva en ascenso también se advierte en las guardias de los hospitales. En el caso del Heller, el de mayor demanda en el oeste neuquino, las guardias Covid y no Covid se encuentran igualadas en demanda, cuando tradicionalmente para esta época del año, las patologías respiratorias empiezan a mermar.

“Tenemos la guardia diferenciada de lo que es la patología Covid y no Covid, y hoy vemos que es un 50% la atención. Para esta época del año, habitualmente lo que es patología respiratoria comienza a descender para aumentar todo lo que son las patologías gastrointestinales”, explicó a la hora de hacer un balance, el jefe de guardia del hospital Heller, el médico Miguel Ritacca.

En cuanto al balance de lo que fue el 2020, donde las falencias y las virtudes del sistema de salud quedaron en evidencia, Ritacca opinó: “Lo que es recurso humano, estoy orgulloso de pertenecer a este equipo, realmente hemos hecho cosas que no me hubiera imaginado en otra situación, que no fuera una pandemia. Por ejemplo, incorporar respiradores a nuestro servicio de guardia para mantener a pacientes ventilados, tener pacientes internados por más de una semana en una guardia de emergencias sin poder ser dados de alta por la falta de camas; realmente un equipo que ha estado a la altura de las circunstancias. Puertas adentro, seguramente esto planteará una evaluación”.