"Se nos hizo insostenible" aseguró la dueña de la juguetería Arlequín

Hace unos días, la mítica librería Libracos anunció que estaba cerca del cierre definitivo debido a la situación económica signada por la pandemia. Hoy, Arlequín, “la primera juguetería de Neuquén”, anunció el cierre de sus puertas. Durante enero ofrecerán juguetes al 50 por ciento.

Soledad Arias , dueña de la juguetería familiar ubicada en Av. Olascoaga 335, dijo que se les hizo inviable la situación económica. “Se nos hizo insostenible, hay que pagar sueldos, alquileres, impuestos y mercadería”, aseguró.

Arias le atribuyó la crisis a la pandemia y a los nuevos modos de comprar mercadería: “Las ventas no son las mismas pre-pandemia, disminuyeron un montón, la gente elije comprar en hipermercados o por internet, nosotros no podemos contra eso porque tenemos gastos fijos que no podemos afrontar”.

La juguetería familiar, fundada en 1976, ofrecerá todos los juguetes al 50 por ciento de descuento para solventar el mes que adeudan de alquiler, el sueldo de su empleada fija y la mercadería. “Si bien la propietaria del local y los proveedores fueron solidarios, las deudas hay que cubrirlas y las responsabilidades hay que afrontarlas”, exclamó.