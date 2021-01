Fuerte respuesta de UnTER a la gobernadora Carreras

No cayó bien en el gremio docente UnTER que la gobernadora Arabela Carreras asegure que los maestros tuvieron "privilegios durante la pandemia". Y en un repaso de lo que significó el 2020 para los trabajadores de la educación rionegrina, el mensaje fue dirigido a la mandataria, "el privilegio de garantizar el derecho social a la educación" y "de poner nuestros recursos tecnológicos y económicos para sostener el vínculo con nuestros estudiantes", aseguraron.

Utilizando la afirmación de Carreras, para UnTER los docentes tuvieron "el privilegio de garantizar el derecho social a la educación, de poner nuestros recursos tecnológicos y económicos para sostener el vínculo con nuestros estudiantes, de invadir nuestra intimidad familiar llevando la escuela a nuestros hogares, de ir a la casa de nuestros estudiantes cuando no se conectaban, de buscar distintas estrategias para fortalecer el vínculo pedagógico, de acompañar en la distribución de módulos alimentarios, incluso de trabajar más horas diarias para acompañar la trayectoria de nuestros estudiantes”.

El gremio hizo el repaso de los que significó el 2020, un día después de haber rechazado la oferta salarial del 6 por ciento formulada por el Gobierno provincial para los tres primeros meses de 2021. Un porcentaje menor a las proyecciones de inflación que indican todas las consultoras privadas.

Y continuaron parafraseando a Carreras e indicaron que “hemos tenido el privilegio de estar ahí donde cada estudiante y su familia nos necesitó. Por eso lamentamos que la máxima autoridad provincial no valore el compromiso puesto de manifiesto durante el ciclo lectivo 2020, que desconozca que no hemos estado en las aulas porque así lo estipuló un Decreto Nacional; y lo que es peor, intente tergiversar la realidad imponiendo un discurso de supuestos privilegios ante la sociedad para no hacernos la propuesta salarial que nos merecemos los trabajadores de la educación”.

“Hemos estado a la altura de las circunstancias durante cada día de esta pandemia, no necesitamos el reconocimiento de ningún funcionario, ya tenemos el de las comunidades educativas; es por todos estos ‘privilegios’ señora Gobernadora, que nos sentimos tan orgullosos de ser trabajadores de la educación”, finalizó el comunicado de la Comisión Directiva Central de UnTER.

El sindicato se posicionó en contra de la oferta salarial del 3% para febrero y 3% para marzo, lo que impactaría realmente en el salario docente cuando se termine de abonar el aumento en el mes de abril. Y repudió la decisión del gobierno de dejar de pagar en el sueldo de diciembre el plus de conectividad de 1.550 pesos, en el momento del cierre de las actividades previo al receso cuando los docentes deben realizar la entrega de informes de fin de ciclo.