En Chubut el gremio docente habló claro; sin aumento, no hay clases

El Secretario General de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (Atech), Santiago Goodman, advirtió que "si no hay regularización salarial no habrá vuelta a clases".



"Si no se paga lo que se debe, es decir parte del medio aguinaldo del primer tramo de junio que no se completó, la totalidad del aguinaldo que debía pagarse en diciembre que se nos debe y completos los meses de noviembre y diciembre, al que en breve se agregará enero. ¿Cómo pretenden que nos sentemos a discutir el protocolo?", se preguntó.



El dirigente, en diálogo con Télam, aseguró que "la base de la discusión" que mantiene el gremio es que "paguen lo adeudado", pero agregó que se suma "la actualización del salario que lleva congelado un año".



Sobre la posibilidad de retomar las clases presenciales, Goodman dijo que "es central la cuestión de infraestructura escolar" y se quejó que en ese aspecto "se hizo poco y nada".



"Lo muestran los edificios que estuvieron cerrados por un año y en algunos casos las escuelas se encuentran literalmente partidas", dijo al respecto.