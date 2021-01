Le negaron la pileta a un nene con Síndrome de Down

Máximo Albajes de 13 años y vive en Zapala junto a su familia, y como todo niño quiso ir a una pileta para pasar el verano. Sin embargo en un natatorio de la localidad le negaron ser anotado este año por tener Símdrome de Down: "Hola Bety, no nos autorizaron para comenzar con grupos para Maxi hasta presentemos proyecto", fue el mensaje que recibió la madre del adolescente.

"Me estas jodiendo. La inclusión no es un proyecto es una ley", le contestó con firmeza y enojo Beatriz. Negando lo que la madre de Maxi le respondía, desde el otro lado de la pantalla, argumentaban: "No es por eso no es una cuestión de inclusión, tenemos que modificar cuestiones edilicias y contratar dos profes más para que los grupos puedan trabajar con normalidad y para eso tenemos que presentar un proyecto de arquitectura a la municipalidad". Además, agregó: "Cuando lo tengamos arrancamos con los grupos inclusivo y con todas las comodidades".

La familia de Máximo denuncia discriminación, ya que aseguran que su pequeño no necesita ningún tipo de asistencia, no tiene problemas de movilidad y es un nene de 13 años, como cualquier otro.

La charla con la persona encargada de la colonia continuó y se desligan de responsabilidades y lo que les preocupa es que los clausuren: "Yo te aprecio mucho Bety y a Maxi también, no sirve que discuta con vos si está bien o mal porque nosotros no tenemos problemas y hace muchos años trabajamos de manera inclusiva pero las habilitaciones y la parte burocrática no la elegimos nosotros. Sólo seguimos normas, primero para dar el mejor servicio que podamos y segundo para que no nos clausuren".