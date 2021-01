Transporte al revés: Con lluvia y sin tren hasta las 14

La jornada de este viernes comenzó con precipitaciones, tal como lo había anunciado la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro; lo que no sabían los capitalinos que se acercaron a Estación de Tren en calle Vuelta de Obligado, se encontraron "con el recorrido suspendido del Tren del Valle", su primer servicio no salió y hasta la tarde no habrá.

"Es un tema de trenes Argentino, el coche esta normal, nos avisaron que recién a las 14.00 ha empieza andar", sostuvo a la redacción de mejorinformado.com el titular de La Fraternidad Hugo Tamborindegui. De esta manera, sin saber en profundidad el motivo por el cual el servicio no funcionará por algunas horas, los usuarios habituales deberán optar por otro medio de traslado. A pie o en bicicleta no va a ser una opción tan elegida, ya que las lluvias están pronosticadas para todo el día y para el fin de semana, en toda la región.