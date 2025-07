Los primeros borrados de Russo en Boca: a contraturno y esperando una salida

Mientras espera por la llegada de Leandro Paredes y busca reforzarse de cara al segundo semestre, en Boca también se van configurando las salidas. Dos futbolistas que no cuentan para Miguel Ángel Russo entrenan a contraturno del grupo mientras esperan la resolución de sus marchas. Crisitan Lema y Esteban Rolón practicaron por la mañana en Ezeiza, mientras que el resto del plantel lo hizo por la tarde. Más allá de algún llamado para preguntar condiciones, aún no llegó ninguna oferta formal por ellos.

El central, que supo ganarse un lugar en la primera parte de 2024 bajo la conducción de Diego Martínez, fue perdiendo terreno con Fernando Gago hasta que finalmente una lesión de tobillo lo marginó varios meses. Ya totalmente recuperado, Russo decidió que el zaguero chubutense de 35 años no sea tenido en cuenta y ni siquiera formó parte de la delegación que viajó al Mundial de Clubes. La idea de Lema es resignar los seis meses que le quedan de contrato, que vence en diciembre, a cambio de quedar con el pase libre. No obstante, aún no tuvo respuesta del Xeneize.

Lema no será tenido en cuenta y deberá buscarse otro destino.

El otro que entrena a contraturno esperando por definir su futuro es Rolón. El mediocampista se incorporó a inicios de año después de que su préstamo en Belgrano finalizara, pero no tuvo rodaje ni con Gago ni con Russo. En su momento existió la chance de que pase al Sport Recife de Brasil, pero su transferencia se frustró.

Otros prescindibles que entrenaron con el grupo

Es sabido que Lema y Rolón no serán las únicas salidas de Boca en este mercado, pero a diferencia de éstos dos, los otros futbolistas sí fueron parte del grupo que integró el entrenamiento vespertino en Ezeiza. Los que encabezan la lista de ciclos a terminar son Marcos Rojo (su salida se daría en los próximos días), Sergio Romero y Frank Fabra, que culminan vínculo en diciembre y son contratos muy altos. Por otra parte, Javier García, Ignacio Miramón (su préstamo concluye en diciembre), Luis Advíncula, Marcelo Saracchi, Agustín Martegani y Lucas Janson son otros nombres a los que la CD les buscará salida.