La Colchicina trae esperanza en la lucha contra el COVID

(*) Por Pablo Olavegogeascoechea, médico, docente e investigador de la Facultad de Medicina de la Unco.

El 25 de enero del corriente año el Instituto del Corazón de Montreal, Canadá, en un comunicado de prensa anunciaba los resultados interinos del estudio denominado COLCORONA (https://www.clinicaltrialsarena.com/news/montreal-heart-institute-trial/). En este estudio se comparaba la eficacia de Colchicina versus un placebo en pacientes con diagnóstico confirmado de COVID y que se encontraban en sus domicilios o centros de aislamiento (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04322682). Antes de continuar con el desarrollo de estos conceptos les queremos decir que la Colchicina es una droga antiinflamatoria muy potente, que hace decenas de años se utiliza para los ataques de Gota (una enfermedad que se origina por el depósito de cristales de ácido Úrico en las articulaciones); tiene una muy buena acción es estos cuadros. El comunicado de prensa informa que, en los 4159 pacientes con test pcr positivo para COVID-19 evaluados, se observó en los que recibieron Colchicina, luego de 1 mes de tratamiento comparado con los que recibieron placebo, una reducción relativa del riesgo de internación del 25%, la necesidad de ventilación mecánica en un 50% y las muertes en un 44%.

Este comunicado es una buena noticia a nuestro criterio. ¿Por qué?: Porque de confirmarse estos resultados, la Colchicina en una droga barata y accesible, no obstante, debemos tener en cuenta lo siguiente:

1. El estudio aún no fue publicado oficialmente, por lo que no fue revisado por pares

2. El grupo de pacientes ingresados al estudio eran todos mayores de 40 años y con alguna enfermedad previa

3. No se evaluó prevención, sino tratamiento de las formas leves-moderadas

4. La Colchicina es una droga con un MUY estrecho margen de seguridad (significa que puede ser peligrosa si se usa sin indicación médica).

Es así, que por el momento debemos seguir esperando para poder ser contundentes en adoptar o no esta opción terapéutica. Actualmente se encuentran probados y aceptados 3 tratamientos para pacientes con enfermedad por COVID-19 y que desarrollan cuadros moderados a graves: Dexametasona (reduce un 17% la mortalidad), Anticuerpos Monoclonales (AM) (reducen un 70% la necesidad de internación o muerte) y los Bloqueantes de la IL-6 (asociados a Dexametasona, reducen la mortalidad un 24%). También tenemos que mencionar la utilización de plasma de suero equino y plasma de convalecientes en determinados grupos de pacientes.

Cuando como investigadores y médicos asistenciales analizamos los resultados de todos los estudios que aportan nuevas terapias, no debemos escapar a la posibilidad que las mismas estén al alcance de toda la población que la requiera, y este es un gran condicionante, debido a los costos de algunas terapias que mencionamos (AM e bloqueantes IL-6). Por lo mencionado, sabemos que debemos seguir atentamente la aparición de la publicación del estudio COLCORONA, ya que los comunicados de prensa no brindan demasiados detalles (fue subida a un portal de pre-prints a la espera de ser evaluada por pares y aceptada o no para ser publicada). Nuestro compromiso es informar a la comunidad, pero también educar para empoderar con conocimiento a las personas que la integran y puedan tomar mejores decisiones.

(*) Miembro del equipo Proyecto: Lecciones en Epidemiología – Facultad de Ciencias Médicas – UNCo.