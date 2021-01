Según Gerez, Piedrabuena "perdió idoneidad" para ser juez

El juez de Garantías Diego Piedrabuena, quien fue declarado en rebeldía el 30 de diciembre pasado en una bochornosa audiencia de formulación de cargos por el escándalo en el hipermercado, sumó una nueva denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento. Al pedido de Jury efectuado por el presidente del TSJ se sumó la denuncia del fiscal General José Gerez, quien en su justificación señaló que “si lo que se pretende es asegurar el buen funcionamiento del sistema de justicia, no podría un juez que evade con su comportamiento obstruccionista el cumplimiento del orden público y la ley seguir en el cargo, ya que no estaría en condiciones de exigirle a la sociedad lo que él mismo no cumple”. Para Gerez, Piedrabuena “perdió la idoneidad para ocupar ese cargo”.

El escándalo protagonizado por Piedrabuena y su esposa, Liliana Geldrez, ocurrió el 12 de diciembre en el hipermercado de Antártida Argentina al 1100. Primero maltrataron a un cajero que les pidió cumplir con las medidas sanitarias, y luego se resistieron a la intervención policial. Ambos terminaron detenidos en la comisaría primera durante unas cinco horas.

En el escrito presentado este lunes, Gerez recordó que el 22 de diciembre Piedrabuena no compareció a la audiencia de formulación de cargos.

Luego, el 28 de diciembre, “durante el desarrollo de la audiencia de recusación de la Dra. Patricia Lupica Cristo, planteó personalmente un nuevo motivo de apartamiento en el cual violó el secreto de las deliberaciones de los jueces, al manifestar públicamente los desacuerdos que tiene con la magistrada en tales oportunidades en relación a las cuestiones de género”.

Al día siguiente, tras el rechazo a la recusación del fiscal Maximiliano Breide Obeid “manifestó un claro desconocimiento del derecho, al solicitar vía correo electrónico a la oficina judicial, la fijación de una audiencia con el fin de revisar la decisión del Dr. Pablo Vignaroli -en su calidad de fiscal general subrogante-, cuando dicha resolución no es impugnable de acuerdo a lo que el citado artículo 70 establece”.

Ya el 30 de diciembre y en el tercer intento de formularle cargos “el imputado Diego Hernán Piedrabuena deliberadamente se ausentó de la misma sin justificación alguna, sustrayéndose de esa manera del accionar de la justicia. Este hecho motivó la declaración jurisdiccional de su rebeldía en el proceso penal a solicitud del Fiscal”.

Gerez también incluyó en su denuncia que tras el escándalo en el hipermercado “prefirió hacer una defensa pública a través de los medios de comunicación y redes sociales y no dentro de los procesos penales y administrativos en curso”, en la que puso en duda el accionar policial, con expresions tales como “la Policía intenta cambiar los hechos que ocurrieron para volcar a su favor la cuestión o al menos salir impune, como tantas veces ya lo ha hecho aprovechándose de la vulnerabilidad, abusando de personas que no saben cómo defenderse o no tienen los medios para hacerlo (…) se enteraron que era Juez, razón por la cual mi caso y el de mi esposa no se convirtió en un caso como el de Avalos o el de Sergio Agüero (…) lo que me pasó es porque soy morocho y estaba vestido en forma sencilla (…) mi apariencia enmarcara dentro de los estereotipos que la policía busca para abusar de ellos”.

“Tratándose de un funcionario judicial, la declaración en rebeldía implica una situación muy grave, pues la sujeción a las reglas del proceso aplica a todos los ciudadanos por igual. Sin perjuicio de ello, al ser el imputado juez, tiene que dar el ejemplo”, señaló Gerez.

Agregó que “si lo que se pretende es asegurar el buen funcionamiento del sistema de justicia no podría un juez que evade con su comportamiento obstruccionista el cumplimiento del orden público y la ley seguir en el cargo, ya que no estaría en condiciones de exigirle a la sociedad lo que él mismo no cumple”.

Finalmente se interrogó: “¿Cómo podría ahora un juez como Piedrabuena, luego de la grave conducta asumida, exigirle a la sociedad el cumplimiento de las leyes que él mismo no cumple? ¿Cómo podría el Dr. Piedrabuena someter a un imputado a proceso si el mismo se ha sustraído? ¿Cómo podría el Dr. Piedrabuena declarar la rebeldía de un imputado cuando él mismo se encuentra rebelde? ¿Cómo podría el Dr. Piedrabuena rechazar o aceptar una formulación de cargos cuando él en su propio caso la impide? ¿Cómo podría el Dr. Piedrabuena valorar imparcialmente las declaraciones de los policías con el prejuicio impuesto públicamente? ¿Cómo podrían los colegas del Dr. Piedrabuena deliberar libremente habiendo él violado el secreto de las deliberaciones?”.