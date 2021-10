¡Un peligro! Iba con su hijito en monopatín en plena calle

Este jueves por la mañana en pleno centro capitalino, los automovilistas y peatones que circulaban por calle Ministro González y Buenos Aires, se sorprendieron al ver como un padre en un monopatín llevaba a bordo a su pequeño hijo de no más de 3 años. "En dos oportunidades, cuando doblaron el pequeño se cayó porque no estaba sujeto correctamente y claramente perdió el equilibrio", sostuvo la persona que capto su celular la secuencia.

De más está decir el peligro que conlleva transportar a un menor de tan corta edad en este tipo de rodados, y más aún transitar en un sector dónde desborda de vehículos a hora pico. De milagro no ocurrió una tragedia. "Estamos esperando que se regule el uso del monopatín en la ciudad. Hay un proyecto de ordenanza y no sabemos porque no sale aún. Si lo hubiese parado un inspector no lo puede multar ni nada porque no está regulado. Lo único es remarcarle lo ´boludo e irresponsable que es´", sostuvo con bronca Sandra Torres, referente de la ONG Bien Argentino, a quién le llegó esta imagen, en diálogo con el Noticiero 24/7 Noticias. "Esto es una locura, no podíamos creer cuando vimos la imagen".

No obstante, agregó que quienes transitan en este mono transporte, "son pasibles del control de alcoholemia y está prohibido que vayan más de dos personas. El nenito llevaba casco, pero no deja de ser una tremenda irresponsabilidad en este caso del padre".

Según informaron los testigos, el hombre llegó hasta el municipio y como el pequeño se tropezaba bastante, tomo la decisión de subirse a la vereda y llevarlo de la mano hasta el jardín. Para el niño, como toda criatura era una aventura, ya que no tiene noción del peligro. Se ve que este padre, tampoco lo tiene.