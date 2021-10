El sindicato de casas particulares pedirá la baja de “Registradas”

La titular del sindicato de casas particulares, Sonia Kopprio anticipó esta mañana que pedirá que se deje de aplicar en Río Negro y Neuquén el programa Registradas, que lanzó el gobierno nacional para favorecer el blanqueo de las trabajadoras domésticas.

Kopprio señaló en Radio La Super de Roca que “está previsto que este miércoles se reúnan las autoridades del ANSES, de AFIP, del Banco Nación, del Ministerio de Trabajo y de Igualdad y Género y todos los gremios. Y vamos a plantear que no se aplique el programa “Registradas” en Río Negro, en Neuquén y a nivel nacional. Yo no lo acepté. Y otros gremios nos acompañarán”.

Agregó que planteó en anteriores reuniones de paritarias si el programa había sido analizado en profundidad. "Lo hubiesen consultado con todos los gremios. El programa “Registradas” empezó este mes y no hay más registros. Es bueno para el que recién empieza a trabajar. Pero el que viene trabajando no se le reconoce la antigüedad. Y el estado paga el 50% sólo los 6 meses ¿y después? La trabajadora no debe permitirlo. Que el empleador vaya a la AFIP y pague la antigüedad de las trabajadoras”.

Indicó que “con colegas de otras provincias vamos a plantear que no se aplique el programa. No se lo vamos a permitir. Ellos nos dijeron eso, si no funciona volverán para atrás. Y pediremos que se corrijan si es necesario.”

Kopprio señaló, además, que “vamos a pedir un bono navideño de entre 4 a 6 mil pesos, pero que lo pague el estado nacional. Tenemos que buscar el bienestar del trabajador. Llevamos 19 años con el sindicato, la AFIP dio moratorias para poder registrar las empleadas. Todos tenemos derecho a tener nuestros aportes, el que no aprovechó todo eso es porque no quiso”.