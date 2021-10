Reclaman tratamiento en ISSN y "cachetearon" a un taxista

Un verdadero caos se generó en pleno centro capitalino en la mañana de este miércoles, luego de que un grupo de personas se acercara a las puertas del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), reclamando que "no se hacen cargo" de la operación de un hombre que tiene un tumor en una de sus piernas. Cortaron la calle Alderete y Buenos Aires, y se enfrentaron con un grupo de taxistas. Uno de ellos recibió un cachetazo por parte de la mujer del paciente.

"Yo estoy acá por un caso particular de mi esposo, hace seis meses que lo tenían que haber operado ya que tiene un tumor en la rodilla y quiero dejar en claro que no estamos haciendo política acá, venimos por un caso particular, no somos una agrupación ni nada por el estilo. Me acompañan vecinos y familiares. Lo único que quiero es que lo internen y lo operen de una vez por todas, porque su vida está corriendo riesgo", sostuvo Ester Villalobos, esposa del paciente en diálogo con las cámaras de 24/7 Noticias.

No obstante agregó que "ayer vine al instituto y no tuve respuestas, y les dije que íbamos a venir a a reclamar y no les importó. Espero una respuesta favorable". Por su parte, José sostuvo que lo "tienen a las vueltas hace meses. Me dicen tal día te operamos, vengo y nada. Yo estoy con calmantes nada más, el dolor es insoportable ya que padezco una enfermedad patológica"

Según se pudo averiguar, un taxista le pidió a los manifestantes que "por favor los dejen pasar, ya que tenían que trabajar, que cortando las calles troncales los inhabilitaban por completo", y según relató el hombre, Ester se acercó y directamente le dio un cachetazo, y acto seguido se enfrentaron los familiares con otros trabajadores que intentaban continuar su paso.

Policía de tránsito ya se encuentra en el lugar intentando organizar el caos vehicular que se ocasionó.