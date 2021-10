Tiene pruebas a favor, pero no puede ver a su hija

El caso de Diego Pesce se suma a los recientemente conocidos. Es un padre que se encuentra desesperado porque asegura que, pese a tener todas las pruebas a su favor, la madre de su hija le impide mantener contacto con la pequeña, de tres años y ocho meses. Además, lamenta que “hay mucha lentitud en la Justicia”.

Pesce, en declaraciones a Cadena Uno, expresó que “mi familia y yo, estamos viviendo una situación muy triste hace mucho tiempo”. “Mi hija fue una nena buscada. Yo convivía con su mamá y nos separamos cuando cumplió un año y, de ahí en adelante, empezaron los problemas. Cada vez la pude ver menos, y cada vez había más límites y problemas. Empezaron a haber denuncias para que yo no la pueda ver”, detalló.

Además, contó que tiempo después, “a la madre de mi hija le empezaron a poner multas” y que “en el Juzgado Nº 5 de Cipolletti se le inició una causa por violencia familiar, por lo que tampoco la dejaron salir del país, y también le hicieron un sumario administrativo porque es funcionaria del Poder Judicial de Río Negro”.

El padre, asegura que está viviendo “una tortura” porque solamente mantiene contacto con su hija cuando la ve en el Juzgado. “No sé dónde vive, a qué jardín va. No hay comunicación. Estoy desesperado. Ya no sé qué hacer y los tiempos de la Justicia son lentos, no son nuestros tiempos”, agregó.

En su relato, Diego afirma que los últimos encuentros fueron filmados y que quedó grabado cómo su hija dice que quiere irse a vivir con él, al mismo tiempo que pregunta por sus abuelos y su tía. Indignado, asegura que hubo pericias psicológicas y que los resultados para él fueron excelentes, pero no para la madre.