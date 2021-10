Padre desesperado: "Cuando sos varón, todo cuesta el doble"

Un hombre se encadenó frente al acceso a la Ciudad Judicial de Neuquén e inició una huelga de hambre, para reclamar la realización de pericias que –asegura- demuestran su “inocencia” en una denuncia por presunto abuso sexual de su hija que interpuso su ex pareja.

Frente a las cámaras de 24/7 Canal de Noticias, lamentó que "siendo varón no hay forma de recuperar a los hijos cuando uno los pierde, aún teniendo pruebas en mano". "Cuando sos papá, cuando sos varón, te cuesta todo el doble", aseguró y agregó que "no sé cuándo va a ser la última vez que la vea, yo no puedo explicar la sensación que tengo en este momento".

“He vivido en estos tres años la penosa tarea de tratar de defenderme de infinidad de acusaciones y denuncias de violencia, sin lograr siquiera que miren mis pruebas”, señaló.

“Desde ya les digo que no seré de esos padres que esperan cinco años a que la causa caiga para volver a ver a mi hija”, afirmó, al hacer referencia a que la madre de su hija, “lejos de acatar la orden del juez de revinculación con mi hija, procede a denunciar falsamente abuso sexual de mi parte sobre mi propia hija”.

“He ido en más de ocho oportunidades a la fiscalía a denunciar obstrucción de vínculo, y en tres oportunidades también violencia sobre mi persona; aun llevando videos y audios, siempre fui desestimado”, agregó. Y dijo estar en condiciones de aportar el registro de las cámaras de seguridad y el CPU de su computadora con la totalidad de los videos.

“No declinaré hasta la absolución y el procesamiento penal de esta madre por falso testimonio”, expresó finalmente.