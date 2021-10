Rescataron a 20 personas de un sendero de Villa La Angostura

Una "desgracia con suerte" sucedió este sábado por la tarde en Villa La Angostura, después de que un grupo de rescatistas que se encontraban realizando ejercicios de capacitación recibieran una llamada de alerta por un grupo de 20 personas que pese al clima, habían emprendido camino al Lago Correntoso por la huella andina. Oriundos de Neuquén, caminaron 16 horas desde Traful, con dos menores.

Inmediatamente, el Grupo de Búsqueda y Rescate en zonas Agrestes se dirigió a la zona y logró rescatar con vida a todos los miembros, que se encontraban "mojados y con mucho frío", informó a 24/7 Canal de Noticias Ricardo Has, jefe del grupo. Se trataba de 6 varones y 14 mujeres, entre ellos dos menores de entre 8 a 12 años.

"No venían tan preparados, venían con mucho frío. Nos preocupamos por los menores porque hacer 15 horas de caminata no es lo mismo que siendo adulto. Lo tomamos como una desgracia con suerte, cuando vimos que estaban los 20 nos dio una tranquilidad saber que estaban todos bien".

"Eran turistas que dejaron su vehículo a las 6 am con destino al Lago Correntoso, pero como el clima no era el mejor, debieron optar por huella andina, donde en el primer tramo hay que cruzar el Río Catarata unas 14 veces", comentó Has y agregó que "hacía bastante frío, por lo que cuando se los asistió se los derivó inmediatamente al Hospital".

