Un voraz incendio se descontroló por el viento

Un descontrolado incendio se desato por el viento en Vista Alegre norte este domingo por la noche. No hubo heridos según informaron y se teme que se haya tratado de un hecho intencional.

Patricio Álvarez, Jefe de Bomberos de Centenario, contó a Mejor Informado que se produjo cerca de las 21 hs en pastizales de la chacra de Nardanone en la calle 15 de Vista Alegre Norte. Personal policial de la Comisaría 49 y Seguridad Ciudadana alertaron a bomberos de Centenario.

Una dotación acudió al lugar y se encontró con que el fuego estaba descontrolado con un frente de 300 por 300 metros, las ráfagas hacían que se propague y ponga en riesgo a viviendas del Loteo García, por lo que convocaron a dos dotaciones más.También prestaron colaboración camiones cisterna del municipio vistalegrino. Cerca de las 22:30 la situación pudo ser controlada.

No se pudo determinar el origen del incendio, sin embargo, se sospecha que pudo haber sido intencional ya que durante el viento de la jornada del domingo no se habían registrado otros episodios similares. Además, en ese sector no es el primero que ocurre.