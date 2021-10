Lo discriminaron por las zapatillas en un bar de Cipolletti

Sebastián tiene 20 años y es estudiante de primer año de la carrera de Ingeniería en la Universidad Nacional del Comahue. Como todo joven, está aprovechando las aperturas que se otorgaron en el contexto de pandemia. Y, junto a unos amigos quiso ingresar a un local gastronómico este fin de semana. Pero lo discriminaron por las zapatillas que tenía puestas.

Iris Soto, la madre de Sebastián, habló con Mejor Informado y contó que “mi hijo iba a pasar un rato con unos amigos, a tomar algo y comer porque hacía mucho tiempo que no se juntaban. Ahora que están las habilitaciones iba a salir con los amigos. Fueron a un patio cervecero que está ubicado en Fernández Oro y Miguel Muñoz de Cipolletti. Hicieron la fila durante dos horas para ingresar”.

Agregó que “cuando les tocó entrar, una persona que estaba en la puerta controlando la edad de los ingresantes y si estaban vacunados les pidió el documento y le dijo que no podía entrar. No le creyó que era mi hijo el del documento. En un momento le dijo, déjalo así, no me gustan tus zapatillas ¡No podes entrar! Le venía buscando la vuelta para no dejarlo entrar. Tampoco había en el lugar un cartel que confirmara que no se podía ingresar con zapatillas”.

Iris indicó que “voy a hacer la denuncia ante el INADI. Hace un rato me llamó Ornella Infante, la Directora Nacional de Políticas Antidiscriminatorias del INADI y me aseguró que una abogada me va a llamar para asesorarme. Todavía no hicimos la denuncia porque la abogada me tiene que mandar el formulario”.

“Ojala que esto no pase más. Mi hijo llegó re mal. Se sintió mal por la discriminación”, concluyó.