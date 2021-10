Río Negro denunciará a las comunidades mapuches violentas

La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras ratificó que durante este jueves se concretará la denuncia por los violentos hechos ocurridos en los últimos días en la zona de El Bolsón y Bariloche.

Agregó que se reunió información y trabajaron los equipos técnicos legales de la fiscalía de Estado y se presentará una compilación de hechos que estiman pueden configurar un tipo de delito.

Carreras señaló que “veremos la respuesta que tenemos de los jueces federales. A veces tenemos una respuesta más rápida y otras se complejiza el escenario. Tenemos que vivir en una sociedad con reglas, tienen que ser claras, hay mecanismos para obtener tierra fiscal. Cuando se considera una necesidad o cuando hay un proyecto, las tierras fiscales siguen vigentes en cuanto al desarrollo de la provincia y contención de búsqueda de alojamiento y proyectos productivos. En Río Negro se trabaja con distintas comunidades de origen indígena”.

Sobre las amenazas que recibió expresó que “se está rastreando la autoría y en caso de que se pudiera identificar alguna autoría se haría alguna denuncia personal. La institucional es la que construye la fiscalía en torno a los hechos que han sufrido particulares y bienes del Estado".

Respecto sobre la posibilidad del comanejo de tierras, Carreras dijo que lo considera posible con las comunidades reconocidas pero no cuando hay violencia y otros tipos de elementos como comunidades que no siguen los carriles habituales. En estas condiciones "es muy difícil plantear el comanejo y sobre todo acá el componente de la violencia en todos los sentidos, cuando es cometida por cualquier ciudadano no es posible establecer un vínculo sano", concluyó.