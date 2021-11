La propia comunidad "no ayudó" a esclarecer el crimen

Pasan los días y el gobierno rionegrino sabe a la perfección lo que representa la ausencia de un culpable en el crimen del joven mapuche Elías Garay y las graves heridas que le provocaron a otro integrante de la comunidad, Gonzalo Cabrera que se encuentra internado en el hospital de Bariloche.

Y fue el vicegobernador Alejandro Palmieri quien reconoció que "es un problema para el Estado", aunque cargó contra la comunidad Quemquemtreu por no permitir el ingreso del fiscal con los peritos a la escena del crimen.

El dirigente roquense se refirió a lo que significa este hecho en una zona caliente por los constantes conflictos con comunidades mapuches, y se comprometió a que "la investigación avance a fondo. Que la persona herida pueda declarar por ser un testigo directo y sabe todo lo que ocurrió ahí. Cualquier hecho delictivo no resuelto es un problema para el Estado, no ayuda que la comunidad no haya permitido el ingreso de los peritos a la escena del crimen".

En un análisis minucioso que realizó en el programa La Torre que se emite por Mitre Neuquén, se mostró en sintonía con la postura adoptada por el gobierno rionegrino desde el primer momento en que se conoció la noticia y se limitaron a informar que la Policía de Río Negro no había tenido ninguna intervención en el lugar, en vez de poner énfasis en el esclarecimiento del crimen.

Para Palmieri fue necesario aclararlo "porque irresponsablemente Magdalena Odarda, la presidenta del INAI y ex Senadora, expresó en sus redes sociales que el asesinato había sido en manos de la Policía, en medio de una represión con balas de plomo". Y siguió apuntando contra la funcionaria nacional a cargo del INAI (ex candidata a Vicegobernadora en la fórmula del Frente de Todos con Martín Soria, hoy ministro de Justicia de Nación): "Hoy hablar del relevamiento de las comunidades no tiene sentido. Lo que sucedió es un delito. Hay decenas de comunidades originarias relevadas y una política de estado de inclusión cultural y social. Hay que separar esto de los grupos violentos que tienen otros tipos de reclamos, cada vez menos legitimados y con mayor violencia".

En cuanto a la investigación, reconoció que "está el compromiso del Estado en todos sus poderes para llegar a la verdad y encontrar a los culpables. No ayuda a una investigación seria desde lo pericial no haber podido ingresar al lugar del hecho". Para el presidente de la Legislatura, la participación del grupo de elite COER está descartada porque "la fiscalía y la comunidad descartaron que sea accionar directo de la Policía, después hay mucho por investigar. No se pudo ingresar al lugar de los hechos con la premura que se necesita, se lo pudo hacer 36 horas después y eso complica".

"También hay que decir que el reten policial estaba en una ruta principal de acceso al campo, que habiendo otros accesos desde otros terrenos no es hermético", aseguró y mantuvo el discurso esgrimido por la Gobernadora Arabela Carreras en cada rueda de prensa después del crimen en Cuesta del Ternero.

En tanto que sobre el conflicto mapuche que mantiene usurpaciones y ataques incendiarios en la zona cordillerana de la provincia, sostuvo que "las reglas deben estar claras, no debe haber ambivalencia del Estado nacional. Todos los niveles del Estado deben tener la misma mirada sobre la paz y las reglas de convivencia, eso debe estar por encima de todo. Y los reclamos legítimos deben ser reconocidos, como muchas comunidades de Río Negro que se manifestaron en discordancia absoluta con estos grupos de violentos. Este hecho en particular debe ser esclarecido y condenado los responsables".

