Se atrincheró en el piso 16 tras ser notificado del despido

Un encargado de un céntrico edificio de Neuquén se atrincheró este viernes a la noche en la terraza ubicada en el piso 16 para reclamar que se retrotraiga su despido, originado luego de la intervención del sindicato de Trabajadores de Edificios el que, según afirmó, constató que su situación laboral no encuadraba en el Convenio Colectivo de Trabajo.

Juan Facundo Bordón, de 34 años, en comunicación con mejorinformado.com, indicó que desde hace cuatro meses que es el “encargado del edificio Casa Club ubicado en Roca y Santiago del Estero”, cuyo contrato fue firmado con la empresa Gacitúa González S.R.L.

“Hace unos días pasó gente del sindicato de Trabajadores de Edificios para un censo y ahí detectaron que figuro como personal de maestranza bajo un convenio de Empleados de Comercio”, explicó.

Agregó que a partir de ello “el gremio se comunicó con la empresa para que me cambien de CCT. La empresa comenzó con los trámites pero la administradora del edificio le dijo a mis empleadores que no quería saber nada con sindicatos y que si no me echan a mi le da de baja al contrato con la empresa”.