Taxistas en desacuerdo con los "privilegios" para mujeres

La llegada de Taxi Rosa a la ciudad de Neuquén ha generado aplausos y aceptación, pero también rechazo y cierta resistencia, sobre todo por parte de los propietarios de licencias.

La Ordenanza N° 12.546 establece que para tener una licencia de taxi se concursa cuando así lo define el Ejecutivo municipal. "Acá no hay una discriminación dentro de la ordenanza, la renovación es tanto para el hombre como para la mujer", explicó el Secretario general del Sindicato de Peones de Taxis, Eduardo Lira, en diálogo con Radio Mitre Patagonia. Lo hizo al reflexionar a cerca del pedido de las integrantes de Taxi Rosa, que están pidiendo "darle una estructura al proyecto", tener licencias y una base.

Irán al Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén para rechazar la modificación de la ordenanza respecto a los cupos. "Vamos a rechazar la modificación de la ordenanza", dijo Lira.

"En materia de la habilitación y renovación de credenciales, el primero que tiene que dar el ok, es el ejecutivo. No se puede hablar de cupo porque no corresponde".