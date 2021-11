Choferes protestan contra "Taxi Rosa" en el Deliberante neuquino

Desde las 9 de la mañana de este lunes, un numeroso grupo de taxistas se manifiesta frente al Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, sobre calle Leloir. La concentración es en repudio a la entrega de licencias de taxis a la nueva agrupación denominada "Taxi Rosa". El proyecto será debatido allí.

Según indican en un comunicado "la protesta es porque las cosas no están siendo claras, ni reguladas, la concejal Maletti es quien esta promoviendo la entrega de 50 licencias por igualdad de genero según ella, sin ningún dato del porque, sin estadísticas ni estudios previos para hacer entrega de estas".

El mensaje enviado por los choferes indica que "esto es un problema que involucra a todo aquel que explota el rubro día a día sin que nadie escuche o se ocupe de las carencias y riesgos que se sufre, y merece la oportunidad de participar de un concurso, donde todos sabemos como funciona. Este atropello no lo podemos permitir de ninguna manera".

De todas maneras aclaran: "Esta marcha no es en contra de las mujeres, es en contra de no dejar que un grupo de los amigos del poder de turno pase por encima de los compañeros y compañeras que hace años está en el rubro esperando su licencia". Sin embargo advierten: "Se les hace saber que las integrantes de taxi rosa están trabajando en varias bases aun, tarjeteando su base a nuestros clientes, hecho que es de muy mal gusto y desleal por sobre todas las cosas, a lo cual vamos a desvincular de la base a quien privatice o ofrezca su servicio de manera particular".