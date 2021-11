Por la plata de una rifa intervinieron cuartel de Bomberos

Una elección de autoridades que no estaba autorizada por la Dirección de Personas Jurídicas y una denuncia en la Justicia por el faltante de más de 1,5 millones de pesos, derivó en la intervención del cuartel de Bomberos Voluntarios de Barda del Medio por 180 días. Además, la Justicia inició una investigación por el dinero recaudado por una rifa en la que se sorteaba un auto cero kilómetro.

Hace unas semanas, el tesorero de la Asociación Bomberos Voluntarios de Barda del Medio no pudo ingresar más a la dirección del cuartel y de esta manera perdió el control de los casi 3 millones de pesos que llevaban recaudados por la venta de una rifa para obtener dinero para mantener la actividad que realizan en la pequeña localidad rionegrina, que integra el municipio de Contralmirante Cordero.

Claro que antes de la denuncia realizada por quien debía custodiar los fondos recaudados, pasaron algunas cosas dentro del cuartel. Es que de acuerdo a lo que relató en su presentación ante el fiscal cipoleño Matías Stiev, hubo una elección en la que se cambió la comisión directiva, pero esa votación no se adecuó al estatuto vigente, con presentación de listas, padrones y darle la posibilidad a los socios de regularizar su situación.

El tesorero se presentó de manera voluntaria en fiscalía y detalló que dentro de la oficina del Jefe, sin ningún tipo de resguardo y al alcance de cualquiera que ingrese al cuartel, había alrededor de 3 millones de pesos en efectivo, que las nuevas autoridades elegidas de manera irregular no lo dejaban ingresar para verificar la cantidad de dinero y entregarlo para no tener responsabilidad sobre una suma que no le dejaban administrar.

Ante la posibilidad de que el dinero desapareciera, la Justicia ordenó el pasado 9 de octubre un allanamiento en la que se secuestró poco más de un millón de pesos que fue puesto a resguardo en una cuenta judicial, además de secuestrar los libros contables y un registro de las rifas vendidas. Al verificar la cantidad de dinero que difería de lo que debía haber, se realizó una ampliación de denuncia en la que directamente se habla de malversación de fondos.

Mientras la Justicia continúa con la investigación, esta mañana el intendente de Cordero, Fabián Galli, reunió a todos los bomberos de la localidad y les informó el fallo fresco aún de Personas Jurídicas que indicaba la intervención del cuartel por 180 días.para resolver todos los actos administrativos y normalizar la institución.