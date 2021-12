Con el reparo de UnTER, evalúan a niños de 6to grado

Se inició este miércoles el Plan de Evaluación Nacional “Aprender 2021” en 12.674 estudiantes de 6to grado de las escuelas rionegrinas. El operativo de evaluación se realizará en las áreas de Lengua y Matemática.

“Aprender" comprende una prueba estandarizada para los estudiantes participantes en todo el país Esa matrícula corresponde a 705 secciones de 392 escuelas primarias, públicas y privadas, de Río Negro. Con el resultado se podrá conocer el grado de dominio que los estudiantes tienen sobre un recorte específico de contenidos y de capacidades cognitivas durante su trayectoria escolar.

Natalia Roncallo es la secretaria de Educación Primaria de UnTER señaló esta mañana que “históricamente rechazamos el operativo aprender. No responde a las necesidades de las comunidades educativas. Si responde a organismos internacionales, pero no al proceso de enseñanza aprendizaje”.

Agregó que “cuando apostamos a calidad educativa pensamos en otras cuestiones. Tiene que ver con más presupuesto, más recursos, más escuelas, más cargos, más formación docente. Pensamos en la evaluación de manera procesual, no una evaluación que da números que borra al estudiante y su proceso. Estas evaluaciones así no te dan un resultado real, en un contexto real. La heterogeneidad que tenemos en las escuelas hoy con el proceso de enseñanza – aprendizaje en el contexto que estamos agudizó más las necesidades. No fue igual el proceso para todos los alumnos”.