NRG ya tiene su planta en Allen para abastecer a Vaca Muerta

Se inauguró esta mañana la planta procesadora de arenas de fractura de la empresa NRG Proppants Argentina, en el parque Industrial Norte de Allen. Desde la empresa señalaron que las arenas que van a procesar en Allen serán trasladadas a través de camiones desde las canteras que tiene la empresa en la Línea Sur, cerca de Los Menucos. El objetivo es abastecer las operaciones de gas y petróleo de Vaca Muerta. Aseguraron que el 90% de la mano de obra es de la región y se producirá alrededor de 700 mil toneladas de arena por año.

La decisión de la empresa NRG Proppants Argentina de instalarse en Allen generó un contrapunto con Roca. Es que la inversión, se iba a realizar inicialmente en esta ciudad. “Es triste y doloroso que se pierdan más de 100 puestos de trabajo”, se lamentó el concejal roquense de Juntos Somos Río Negro, Gustavo Maida que le solicitó un informe a la intendenta María Emilia Soria de porque se dejó ir tan importante inversión.

Mientras que la intendenta de Allen, Liliana Martin explicó que “la verdad es que desde la empresa venían teniendo charlas con otros municipios. Es lógico que tengan una visión empresarial y que elegirán la que más les convenga. Con Soria no hablé. No creo que tenga que hablar, de ninguna manera. Las negociaciones son con cada intendencia en particular. Para nosotros es una empresa que nos provee infraestructura y es muy importante. No es una rivalidad entre municipios”.

De la inauguración participó la gobernadora Arabela Carreras y el CEO de la empresa César Guersio. La mandataria señaló que “esto es el comienzo de un gran futuro y así lo vivimos junto a Guersio y la intendenta Martín”.