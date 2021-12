"El derrame de crudo se podría haber evitado"

El derrame de petróleo tras la rotura de un oleoducto de 16 pulgadas de la empresa Oldelval en el área Medanito, en cercanías de Catriel, continúa siendo un tema de discusión en Río Negro.

Y es que en el área hay técnicos de Nación inspeccionando las tareas de remediación luego de la formación de una laguna de crudo de unos 3 millones de litros, pero hay diferencias con respecto al dueño del campo que asegura que la superficie afectada es el doble a la calculada y que hace dos años que reclama en la Justicia por la falta de mantenimiento, pero que la fiscalía desestima las denuncias.

Con respecto a la superficie afectada, Daniel Lezcano, quien difundió el primer video del desastre ocasionado por la rotura del oleoducto, sostuvo que "hasta el momento son 4 hectáreas de campo afectado", pero que hay divergencias con la estimación de la mitad que hace Nación: "Ellos contabilizan algo que no coincidimos, porque cuentan las dos hectáreas donde el petróleo se encajonó, no están contabilizando los montes que están rompiendo para llegar al lugar y retirar el líquido. No deja de ser un impacto importante para la flora y fauna del lugar. Como no hay accesos, es campo natural, entonces tienen que romper montes sí o sí para llegar al lugar", explicó.

Hoy estalló el problema y debo decir lamentablemente que a raíz de este problema se pudo visualizar lo que venía denunciando yo, tarde o temprano iba a suceder por la falta de mantenimiento de las instalaciones

Sobre la convivencia entre su producción ganadera y la actividad petrolera, aseguró que "vengo hace dos años denunciando la falta de mantenimiento, recursos humanos, inversión, he hecho denuncias penales, he sido demandado por las petroleras, todo en contra, fiscales desestimando las denuncias que vengo haciendo hace dos años sobre pasivos ambientales".

Lezcano tiene 625 hectáreas y 200 de ellas están afectadas con pasivos ambientales, pero las denuncias no fueron tenidas en cuenta por la fiscalía. Incluso reconoció que se siente "peleando solo", y que llegó a tomar "una parte de la tierra para demostrar cómo está, recibí una demanda. Así un montón de denuncias llevadas adelante".

"Hoy estalló el problema y debo decir lamentablemente que a raíz de este problema se pudo visualizar lo que venía denunciando yo, tarde o temprano iba a suceder por la falta de mantenimiento de las instalaciones", destacó en declaraciones a Radio Seis de Bariloche. Además sostuvo que "el problema ya estalló" pero "esto se podría haber evitado".

El dueño del campo afectado explicó que la tierra no vuelve a ser productiva porque el hidrocarburo dentro del oleoducto circula con muchos agregados químicos y esto contamina en profundidad a la tierra. "Tengo campos afectados donde no crece nada, es difícil, no se repara de un día para el otro, es un proceso muy lento, estamos hablando de muchos años", afirmó.

Sobre la contaminación contó que en el campo hay dos lagunas a 100 metros de donde se originó el derrame y no alcanzaron a ser afectadas de manera directa, pero será el DPA el que deba evaluar "la contaminación de la napa freática". Para evitar que los animales lleguen al sector afectado, en el lugar fue vallado.

¿y lo que nos queda a nosotros, las 4 hectáreas afectadas en las que no se va a poder producir, la flora autóctona?. El Estado le va a hacer una multa millonaria, y los superficiarios quedamos con el problema, de estas cosas no se habla, te da pena que sigamos viviendo esta realidad y no miren más humanamente.

También se quejó por los diferentes comunicados, "desde la petrolera sacan un comunicado diciendo que el derrame ha sido contenido y que no han existido heridos, es verdad no han existido heridos humanos, pero qué hay de la flora, fauna...". Además que contuvo el derrame, recuperar el hidrocarburo y realizar el trabajo de saneamiento de la zona, pero planteó: "¿y lo que nos queda a nosotros, las 4 hectáreas afectadas en las que no se va a poder producir, la flora autóctona?. El Estado le va a hacer una multa millonaria, y los superficiarios quedamos con el problema, de estas cosas no se habla, te da pena que sigamos viviendo esta realidad y no miren más humanamente".



Lezcano describió que si bien "estamos en un lote que pertenece al yacimiento El Medanito", en su propiedad "confluyen las empresas que existen en Catriel y del otro lado, porque es un punto de entrega, si hago una radiografía del campo hacia abajo estoy rodeado de oleoductos". Las empresas pagan la servidumbre de paso, que es por la ocupación del campo, pero "eso no significa que tengan el derecho de romper, contaminar, hacer hostigamiento, no hay que confundir los tantos, nosotros exigimos prevención, limpieza, saneamiento y bioremediación de suelo", cerró.