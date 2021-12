Castro Rendón: estrés post traumático y terapia desbordada

Esta semana, el Ministerio de Salud informó que se superó la barrera de los 1.000 casos activos en Neuquén, panorama que desde hace meses no se veía en la provincia. Esto enciende alarmas en los hospitales de la región, que, como el Castro Rendón, se encuentran con salas de internación por arriba del 80% de ocupación. A esto se le suma el agotamiento del personal de salud que arrastra desde la primera ola de la pandemia.

El jefe de servicio de Clínica Médica de hospital, Walter Molini, dialogó con 24/7 Canal de Noticias sobre el reconocimiento internacional adquirido tras el invento de una terapia nasal de alto flujo de oxígeno con la que lograron que el 50% de los pacientes con Covid no pase a la sala de cuidados intensivos. Pese a la invención, el médico aseguró que el hospital continúa desbordado, ahora con pacientes con otras patologías que dejaron desatendidas por la pandemia.

De 7 internados por Covid en Neuquén, 4 no están vacunados

"Hoy, cada vez que tenemos que internar pacientes hacemos malabares. Hay muchos pacientes no Covid internados. Una sala médica está arriba del 80 por ciento arriba de internación por todo lo que se postergó. Si le sumamos más pacientes Covid, no vamos a poder dar a basto, ni para pacientes Covid ni no Covid".