Subsidio de $51,7 millones para Autobuses en diciembre

Sobre el final del año, las empresas que brindan el servicio de colectivos urbanos en la ciudad de Neuquén recibieron una buena nueva: el municipio le dio luz verde al pago de los subsidios correspondientes a diciembre, por lo que podrán esperar a Papa Noel con las transferencias en sus cuentas.

A Autobuses Neuquén (ex Indalo) le trasfirió 51.765.431 pesos en concepto de anticipo de subsidios nacionales, provinciales y municipales. Según consta en documentación oficial, la subsecretaría municipal de Transporte -dependiente de la secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano- recomendó el pago para no resentir el “normal funcionamiento” del servicio que, por cierto, suele generar quejas entre los usuarios. Entre los quejosos también se ubica el Defensor del Pueblo, Ricardo Riva, quien acusó que la terminal de esta empresa genera contaminación ambiental, por ruidos molestos y por las nubes de polvo que generan los colectivos.

En paralelo, el intendente Mariano Gaido también autorizó el pago de 10.784.464,79 pesos a Pehuenche en concepto de compensación proporcional de subsidios nacionales, provinciales y municipales, también correspondientes a diciembre.

La ex Indalo es, por estas horas, motivo de polémica por la prórroga del contrato que acaba de aprobar el Concejo Deliberante. Al respecto el concejal Marcelo Bermúdez (PRO) acusó: “El MPN y sus aliados prorrogaron el contrato por un año y medio; al inicio de la gestión de este intendente la empresa tenía 110 colectivos en la calle; hoy no llega a 80 y hace dos años que no se invierte”. Bermúdez y su compañero de bloque votaron en contra. Otro concejal, César Parra (del Frente de Izquierda) propuso, directamente, municipalizar el servicio.

Cabe destacar que mientras transcurra esta prórroga, la municipalidad y los concejales del oficialismo buscarán avanzar con el diseño del nuevo sistema de trasporte urbano de pasajeros, en el que trabajan expertos de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).