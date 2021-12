Di Tella desmintió los despidos en el municipio

Este miércoles la Asociación de Trabajadores del Estado de Río Negro declaró que se movilizarán sobre los puentes carreteros el próximo 24 de diciembre ante el anuncio de despidos masivos en el municipio. Sin embargo, el intendente Claudio Di Tella desmintió tal información y aseguró que se trata de "suposiciones".

"Todos los años el municipio hace una evaluación en todos los sectores sobre el funcionamiento de cada uno de los empleados que están en modalidad de contrato", comenzó explicando en 24/7 Canal de Noticias. "Lo que dicen de que son empleados de ATE no es todo así, no es un despido, será una renovación de contratos que tampoco es así porque no hubo notificación, solo rumores, dichos".

En este sentido, informó que este jueves llevarán a cabo una reunión con la dirigencia de ATE y "lo que resta por decir es que no es de una bregada y de 6 compañeros de ATE, si son 10 no es una persecución, nosotros estamos en constante diálogo". "Me llama la atención del gremio, mañana dialogaremos y explicaremos cada una de las circunstancias. No son despidos y en el caso de que ocurriera, es una metodología de renovación permanente de personal".

Esta tarde en La Torre por Radio Mitre Patagonia, el secretario general adjunto de ATE Cipolletti, Elio Vega anunció a movilizar sobre los puentes carreteros que unen las ciudades de Cipolletti y Neuquén el próximo 24 de diciembre a partir de las 6 de la mañana. Aquí la nota: