Despidieron a personal de limpieza del hospital de Cipolletti

Trabajadores de la Salud de Río Negro, nucleados en ASSPUR denunciaron que hubo despidos de 50 empleados de una empresa que brinda el servicio de limpieza en el hospital de Cipolletti y se movilizaron durante este 24 de diciembre.

Señalaron que “son empleados que pertenecen a una empresa tercerizada y no a la planta del hospital. No contamos con personal idóneo, y estos compañeros llevan años trabajando junto a nosotros. Pusieron el cuerpo a la pandemia, enfermaron, contagiaron a sus familias, y así les paga el ministerio de Salud, no renovándole los contratos”.

Agregaron que “ya se sabe que ingresaría personal municipal y amigos políticos, a trabajar al hospital. Es decir, pasamos de una empresa tercerizada a la municipalización de ese sector del hospital, con todo lo que eso encierra”.

Desde ASSPUR explicaron que también se estaría violando el Decreto de Necesidad y Urgencia, que prohíbe despidos hasta el 31 de diciembre. El ministerio provincial notificó a la empresa y todavía está vigente el decreto. Tampoco la empresa informó a los trabajadores del despido, ya que no hay notificación alguna, e inclusive se los amenazó diciéndoles que, ante algún reclamo público, no se les abonaría el sueldo del mes en curso”.