Un hombre se encadenó y pidió seguridad para su hija

Un hombre se encadenó frente a la municipalidad de Choele Choel para demandar la asistencia del personal de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y de la justicia porque teme por la vida y salud de su hija.

Nahuel Iarrondo señaló al portal 7 en Punto que “golpeó ya muchas puertas, y hasta el momento no fue escuchado. Tomé esta decisión porque no me queda otra”.

Contó que “mi hija, de un año está bajo mi tutela. La madre, mi ex pareja, firmó un papel en el Juzgado de Paz para eso, ya que ella no puede mantenerla. Hoy no tiene trabajo y tampoco un lugar para vivir. Y estuvo atravesando también algunas cuestiones psicológicas».

Señaló que hizo este planteo a la SENAF. “Son ellos los responsables de que mi hija ahora tenga que volver con su mamá en estas condiciones. Mi hija no es para que la anden llevando de un lugar a otro. Ella necesita por su crecimiento personal y bienestar psicológico, criarse en un ambiente sano y familiar. Tengo los mensajes de texto de ella en los que dice que le podría hacer daño a la nena o incluso algo más grave».

«La nena puede ser criada con el afecto de toda nuestra familia. Acá no le va a faltar nada. Pero no entendemos la decisión que tomó la Justicia de que la entreguemos a la madre. Con todas las pruebas que tenemos no han hecho nada de nada”, concluyó.