Salud asiste a bomberos en incendio en Cañadón de El Manso

Personal de Salud de Río Negro, bajo la conducción del Hospital de El Bolsón, y en conjunto con el Comisionado de Fomento y el Comité de Emergencia, se desplegó para colaborar y brindar apoyo ante el frente de fuego en el Cañadón del río Manso.

Desde el Hospital de El Bolsón se informó que se apostaron dos equipos en diferentes áreas para brindar colaboración a la comunidad y generar contención emocional. Asimismo, se encuentra a disposición para la atención de bomberos, personal del SPLIF y Protección Civil que trabaja combatiendo el fuego en la zona.

Los equipos, con médicos, enfermeros, agentes sanitarios, chófer con camioneta y ambulancia, se apostaron en Manso Inferior y en el Centro de Atención Primaria (CAPS) Villegas. El trabajo se realiza con las instituciones y la comunidad que se encuentra haciendo contrafuegos, ante el inminente avance de las llamas.

Desde el hospital de El Bolsón y el Plan de contingencia, se indicó que la evacuación se planteará de acuerdo a la situación y cambio climático.

La situación hoy

El intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, Horacio Paradela señaló a El Cordillerano que “la situación del incendio en los lagos Martin y Steffen, a unos 50 kilómetros de Bariloche es compleja y las condiciones climáticas no acompañan a una mejoría. Ahora tenemos una multiplicidad de situaciones en Lago Puelo, El Hoyo, por lo que afrontamos un contexto regional de alta complejidad. No se esperan por ahora lluvias y los vientos en particular, en el caso del incendio en los lagos Martin y Steffen, son uno de los peores enemigos porque nos imposibilitan el trabajo en tierra y con los medios aéreos”.