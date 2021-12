Se mueve la economía neuquina pero el empleo formal, no

El informe de Coyuntura Económica del tercer trimestre realizado por el Observatorio Económico de Acipan mostró que la economía de Neuquén mostró signos de recuperación desde el segundo trimestre del 2021. Sin embargo, el aumento no se ve reflejado en la generación de empleo registrado.

Los datos indican que algunos niveles ya se encuentran por encima de los números que reflejaba la pre pandemia, en actividades vinculada a la producción de gas, venta de cemento, la recaudación provincial y ventas en supermercados. Ahora bien, desde la asociación también mencionaron que la actual tendencia no ha podido superar la cantidad de empleo privado asalariado formal, ni los patentamientos de autos 0 kilómetro.

En cuanto al empleo asalariado privado formal en Neuquén, en agosto de este año se encontraba con 9 mil puestos de trabajo menos que en informe de coyuntura económica neuquina (III trimestre 2021) Observatorio Económico ACIPAN 2 febrero de 2020. Sin embargo, mostró una recuperación de 6.200 puestos desde agosto de 2020.

Los números

En cuanto al empleo asalariado privado formal en Neuquén mostró una recuperación de 6.200 puestos desde agosto de 2020. Ahora bien, en relación al trabajo no registrado, dijo Daniel González, presidente de ACIPAN que no hay mediciones oficiales y relacionó los cierres de comercios durante la pandemia, con los comerciantes que no tenía registrado a su personal y por eso, se vieron imposibilitados a percibir la asistencia económica estatal como los ATP.

El informe estadístico reveló que las ventas de los supermercados neuquinos durante los primeros nueve meses de 2021,se encuentran un 3% por arriba respecto al mismo período de 2020. “Observamos que en el tercer trimestre del año hubo una fuerte recuperación de las ventas, en términos reales, respecto a un año atrás, en casi todos los rubros, con excepción de Limpieza y Perfumería”, acentuó el informe de Acipan.

Los niveles de producción de hidrocarburos de los primeros nueve meses del corriente año son un 23% mayores a las del mismo período del año pasado. Y durante el tercer trimestre del 2021 el ritmo de crecimiento, respecto al mismo período del Informe de coyuntura económica neuquina, se encuentra en un 30%.

Las ventas de cemento registró una mejora del 25% en el período enero-septiembre del 2021, respecto al mismo período del 2020. Pero aún se encuentra 7,5% por debajo del nivel de del mismo período del 2019.

La recaudación de tributos provinciales en los primeros nueve meses del año ha crecido un 23% en términos reales, respecto al mismo período de 2020.