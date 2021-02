Centenario: trabajadoras de salud quedaron en medio de un tiroteo

Momentos de tensión y nerviosismo vivieron trabajadoras de Salud Vista Hermosa en Centenario al quedar en medio de un tiroteo en el momento en el cuál se retiraban de su jornada laboral. Dos personas a bordo de un auto perseguían a un joven y allí, le dispararon al menos dos veces. Desde el nosocomio y el vecindario piden "urgente que se refuerce la seguridad con mayor patrullajes y con más cámaras de seguridad en el sector".

El hecho ocurrió este lunes pasadas las 16 horas cuando una de las mujeres salió "a correr su vehículo y cuando se bajaba observa a un joven caminando y desde la calle Simón Bolívar a toda velocidad un auto se acercó un vehículo con dos personas a bordo y efectuaron dos disparos desde el interior", sostuvo Zulma, una de las víctimas, en diálogo con FM Red Social 97.9.

Tanto ella como el joven "perseguido", se escondieron en el patio de una casa, mientras que desde el auto alguien apuntaba con un arma hacia ese lugar: “Yo le rogaba por favor que no me dispare porque me apuntaba con un arma y mientras tanto golpeaba la puerta, que estaba con llave y adentro estaba mi compañera, abrió y entramos los dos a la vez, el auto tardó unos segundo en irse”.

La víctima les rogaba que no disparen, "fue un momento tremendo, si no hubiésemos podido abrir la puerta no sé qué hubiera pasado, fueron dos disparos uno cuando entrabamos y otro cuando corrimos hacia adentro, fue con un revólver porque no dejó vaina me dijeron en la comisaría, yo pienso que han querido asustarlo, el chico esquivó el tiro” manifestó con temor por lo vivido.

Luego del momento de tensión, los tres se dirigieron a la comisaría y realizaron la denuncia pertinente. Los investigadores avanzan con las cámaras de seguridad que se encuentras en dicho sector. “Yo lo viví así y no es exageración, este chico también pudo tener un arma, si bien en Centenario vivimos con inseguridad estamos hablando de un lugar donde se hace atención médica y estamos trabajando, yo pensé que el tiro me lo habían pegado en un brazo o en la espalda, mi compañera me empezó a curar, no es un hecho menor lo que pasó”, finalizó la mujer.