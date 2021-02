“Con la voluntad de la gente en las escuelas, no se puede hacer nada”

Cuenca XV es uno de los barrios que ha crecido exponencialmente en la capital neuquina, en los últimos años. A la par, también ascendieron las necesidades y las urgencias. La escuela N°347 es el corazón de esa barriada y en promedio alberga a unos 300 alumnos de nivel primario. Su directora es relativamente nueva en el puesto, ya que concursó cuando arrancaba la pandemia: febrero del 2020. En estos días se presentó en la escuela porque quería saber con qué se iba a encontrar, con qué se encontrarán los auxiliares de servicio, los docentes y fundamentalmente, los niños. “Hay grietas en las paredes que se han pronunciado, pisos que se levantaron con los zócalos, en los pasillos también hay pisos hundidos y problemas en los techos. La verdad, que los docentes y todas las personas que estamos en la escuela tenemos la voluntad de comenzar las clases de manera presencial, pero eso no alcanza sino hay recursos”, dijo ante las cámaras de 24/7 Noticias, Silvia Fernández.

Al principio dudó en hablar. Asegura que no se posiciona en otro lugar que, en la escuela, porque dice: “gremio y gobierno cuidan su chacra”.

En una extensa entrevista, este martes en el Noticiero Segunda Edición mostró y contó que se encontró con un estado deplorable en la escuela. “Me dicen los docentes que esto es viejo, que no es nuevo el reclamo, tiene más de 10 años. Fueron del área de Mantenimiento (del Ministerio de Educación) pero....Todos los que estamos en la escuela tenemos la voluntad de comenzar las clases de manera presencial pero con eso no alcanza, sino hay recursos”, afirmó. También planteó que, a su entender, hay un déficit en el rol de los consejeros escolares: “dónde estuvieron, no recorrieron ninguna escuela y ellos fueron elegidos para eso”, se interpeló.

En otro tramo de la entrevista, Silvia comentó que mientras se lleva adelante la mesa salarial entre el gobierno provincial y el sindicato ATEN, los directivos de las escuelas no tienen información sobre cómo proceder. “Nos hemos presentado, pero aún no tuvimos reunión con los supervisores. Les puedo asegurar que es la misma situación de todos en la provincia pero necesitamos organizarnos, porque luego, cualquier cosa que pasa es responsabilidad de los directivos”, afirmó.

Escuchá la nota:

Finalmente, la directora de la escuela de la escuela N° 347 de Cuenca XV, contó que “el protocolo brilla por su ausencia, pero, además hay un doble discurso con los elementos de trabajo para los auxiliares y quién debe proveer. Nos enviaron dos bidones de alcohol preparado y dos rociadores para 300 niños que concurren a la escuela”.

Escuchá la nota: