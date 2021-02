Cámaras de Comercio rechazan el proyecto del Norpatagónico

Los comerciantes y empresarios reunidos en las diferentes cámaras de la zona centro y alto valle de Neuquén se reunieron este miércoles y elaboraron un documento que presentarán a las autoridades de Nación, rechazando el proyecto del tren norpatagónico, por considerar que no se valoriza el nodo estratégico que se está montando en Zapala.

El mismo día, el gobernador Omar Gutiérrez se reunió con el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni en Buenod Aires para gestionar financiamiento para el Tren Norpatagónico, pero buscando unir el puerto argentino de Bahía Blanca con los puertos chilenos de Concepción y Talcahuano. Este proyecto busca la recuperación de la vía existente Galván, Empalme Aguará, Cipolletti, Contralmirante Cordero, la construcción del nuevo desvío hacia Añelo y Rincón de los Sauces, obras de señalamiento y playas ferroviarias. En estos planes, el gobierno nacional tiene previsto una inversión de 784 millones de dólares. Las obras forman parte del acuerdo que firmó el ministerio de Transporte con la empresa China CMEC.

“Nosotros desde la cámara de Plottier, nos reunimos con nuestros pares de Cutral Co y Zapala, para promover e impulsar esta obra que ya está, que hay que mejorarla y reacondicionarla pero que implica una traza desde Bahía Blanca hasta Zapala”, explicó Claudio Borela, presidente de la Cámara de Comercio de Plottier. Y agregó: “Queremos desafectar el tramo norpatagónico. Vemos que tendríamos que usar todo el tramo que está funcionando hasta Zapala, y hacer una desviación desde Plaza Huincul-Cutral Co hacia Añelo y Rincón de los Sauces. De esa manera, no usaríamos el tramo Cipolletti, Contraalmirante Cordero y Añelo, ya que desafectaríamos la traza que viene usándose desde hace 112 años. Siempre pensando como cabecera Zapala para darle vida y a un futuro pasar a Chile, incluyendo todo por el depósito fiscal y la zona franca”.