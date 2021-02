ATEN rechazó la oferta salarial y analiza paro por 5 días

El Gobierno provincial entregó este mediodía su propuesta salarial al gremio docente ATEN, que fue rechazado por unanimidad tras una asamblea virtual. “Exigimos nueva mesa de negociación, convocamos a Asambleas para el miércoles 24 y el no inicio por 5 días que será ratificado en la Asamblea del 24”, informó Marcelo Guagliardo, Secretario General.

La propuesta que se presentó este jueves incluye un 10 por ciento sobre el valor Punto y adicionales remunerativos vigentes con los haberes de marzo; 1.000 pesos de bolsillo adicionales al maestro de grado inicial a partir de marzo; y una compensación mensual en concepto de conectividad equivalente a 2.346 puntos anuales.

“Hemos realizado una propuesta integral con prudencia y responsabilidad, porque la economía neuquina aún no se recupera de los efectos adversos que generó la pandemia de Covid-19”, aseguró Vanina Merlo, ministra de Gobierno y Seguridad.

Sobre la propuesta, desde ATEN se informó que "la oferta que hoy hizo el gobierno representa un incremento de $7000 de los cuales 3.000 son una suma no remunerativa no bonificable, que obviamente no percibirán los jubilados. Si hablamos de % se trata de un 16% de los cuales el 6% es esa suma en negro. Es a partir del 1 de marzo y seguimos quedando muy por debajo de la línea de la pobreza el 50% de los docentes de una de las provincias más ricas del país".