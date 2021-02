Gutiérrez adhirió al Sistema Federal de búsqueda de personas desaparecidas

Este martes, el gobernador Omar Gutiérrez y la ministra de Seguridad de la Nación, Sabrina Frederic , encabezaron un acto en San Martín de los Andes donde se firmó un convenio de adhesión al Sistema Federal de búsqueda de personas desaparecidas y extraviadas. “El pueblo de la provincia del Neuquén es un pueblo que quiere vivir en paz y con respeto”, señaló el mandatario.

Gutiérrez destacó la importancia del encuentro, asegurando que la provincia “es un pueblo que le dice una vez más no al narcotráfico, no a los consumos problemáticos, no al abuso sexual infantil y no a este flagelo que son los suicidios”.

Por su parte, Frederic señaló que la visita “es una manera de sellar un trabajo que venimos desarrollando a la distancia, durante todo el año, atravesando las exigencias que impuso la pandemia, con numerosos conflictos que llevaron a que nuestra relación se fortaleciera a través de la distancia”.

El convenio tiene por objeto mejorar las capacidades estatales para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas y extraviadas, resultando una herramienta esencial en la lucha contra el crimen organizado y la trata y explotación de personas.

En este sentido, la provincia adhiere al sistema, a los efectos de agilizar los procesos y el adecuado intercambio de información entre sus registros y bases de datos que hagan a la búsqueda de personas desaparecidas y extraviadas. También se informó que la provincia será sede de los encuentros regionales del Consejo de Seguridad Interior y el Consejo Federal de Protección Civil.

Además, se anunció la realización de los Encuentros Regionales de la Patagonia del Consejo de Seguridad Interior y el Consejo Federal de Protección Civil, que se desarrollarán el 15 y el 16 de marzo en la Casa de Gobierno de la ciudad de Neuquén.