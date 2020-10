Nació en Zapala y sospecha que fue robada

“Te sentís como un NN” confesó Marisol Bilbao quien hace 10 años quiere armar el rompecabezas de su historia. Tiene 48 años y vive en General Roca en la provincia de Río Negro y en diálogo con Cambio de Aire por AM550 y 24/7 Canal de Noticias contó que “una noche tuve un sueño” que la inquietó sobre su identidad.

Ese sueño – que hoy ya no recuerda - la llevó inmediatamente a preguntarle a una íntima amiga de su mamá quien le confió el secreto: “sí, sos adoptada”.

“Se me cayó la biblioteca de mi vida encima, no es fácil. Uno puede sospechar, pero que te lo confirmen no es nada sencillo” recordó Marisol de aquel día que le cambió su vida por completo.

Nacida en el Hospital de Zapala en 1972, Bilbao tiene más preguntas que respuestas sobre sus orígenes. “Mandé un fax pidiendo información y los archivos no existen. No hay nada de mí. No existe información de ese año” contó a este medio.

“Yo no tengo nombre, no tengo nada. Yo no juzgo a nadie ni pretendo hacer juicio de nada. Solo necesito buscar a mi mamá o a mi papá” confesó.

“Lo único que sé es que llegué a Roca con el nombre Marisol, no sé si me lo puso mi mamá o una enfermera. Pude haber sido robada por médicos que atendían en ese momento o por alguna enfermera que hizo el nexo. Me sacaron del lado de mi mamá biológica y me entregaron a mis papás. Aclaro mis papás no me robaron, esto fue algo entre los médicos” agregó la mujer que solo tiene sospechas sobre su pasado.

De su mamá biológica sabe muy poco, pero la información es tan valiosa para armar un rompecabezas que tiene piezas escondidas hace casi 50 años: “Son pactos de silencio que se hacen y lo único que me dijeron es que podría haber sido muy chiquita cuando me tuvo y que podría ser de un pueblo llamado Huinganco o Mariano Moreno”.

Bilbao no conoce Zapala, localidad en la que nació. “Tengo la fecha de nacimiento cambiada. Estoy anotada en General Roca como hija natural de mis padres adoptivos el 25 de agosto de 1972, pero me dijeron que nací los últimos días de julio o principios de agosto”.

Ella está segura de que su partida de nacimiento es falsa: “Está adulterada y firmada por un pediatra. Te sentís como un NN. Hay años que quiero festejar mi cumpleaños y otros no. Me falta una parte de mí”.

“Mi papa sé que era viajante. En ese tiempo (72) en Rio Negro no había registro de adopción, pero sí en Neuquén. Un día lo llamaron de Zapala avisándole que había 3 niños para dar, viajaron y como a mí nadie me quería porque era muy chiquita y estaba desmejorada, ellos decidieron quedarse conmigo” relató.

Bilbao contó que la búsqueda de sus orígenes es “hacia todos lados” porque “mi mamá puede estar en cualquier lado” y agregó “estoy esperando que alguien venga y me diga quién es mi mamá biológica o que me deje una notita diciéndome se llama así y es de acá, pero en la familia de mi mamá adoptiva hay un pacto de silencio y nadie me ha dicho nada”.

“No sé si mi mamá sigue estando en Zapala, en Neuquén o en dónde. Es como buscar una aguja en un pajar” contó.

El pedido de Marisol es claro: “Si alguien me ve parecida a alguien porque tampoco sé si tengo hermanos, no tengo idea, que me contacte. Mi mamá de corazón falleció hace muy poquito. Después de enterarme de esta situación la relación con mi familia se cortó. Estamos solos, mis hijos y yo”, relató la mujer que forma parte del grupo Te estoy Buscando Patagonia hace un año y que quiere rearmar su historia de vida.