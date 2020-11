Busca familiares maternos de apellido Muñoz en Choele Choel

José Luis Muñoz nació en Choele Choel el 16 de mayo de 1962. Parte de su niñez la vivió en la localidad de la provincia de Río Negro, a 224 kilómetros de la ciudad de Neuquén, y fue a los 7, cuando murió su madre que fue adoptado por su padrastro de apellido Figueroa y trasladado a Santiago del Estero.

Luis sabe que es “una búsqueda difícil porque dejó pasar mucho tiempo”, pero no pierde la esperanza de poder encontrar parte de su historia “busco tíos, sobrinos, primos, abuelos y tal vez a mi padre” contó en Cambio de Aire por AM550 y 24/7 Canal de Noticias.

“Hace 30 años que estoy suscripto en todas las páginas de búsqueda. Incluso una vez, mi apellido sonó en Chile y creí que había encontrado a mi padre, pero no fue así” agregó el hombre de 58 años y padre de Rocío, una adolescente de 18.

Izquierda: José Luis Muñoz (11) y su tío (hermano de Yda Muñoz) en la última visita a Santiago del Estero.

Su mamá, Yda Muñoz , falleció cuando él tenía apenas 7 años. Vivía en Buenos Aires con ella y con la pareja de la madre, Luis Roberto Figueroa. “Cuando muere mamá, estaba mi padrastro y un hermano de mamá, pero cuando el Juez preguntó “¿Luisito con quién te querés ir?”, dice que yo me aferré a la pierna de Figueroa, quien me dio el apellido y me mandó a Santiago del Estero hasta mis 20 años. Me criaron mis abuelos a los que siempre llamé mamá y papá” contó ilusionado de su búsqueda.

“Me crie con otra familia. Nunca nadie me buscó y es por eso que la búsqueda la empecé yo”.

“Las preguntas vinieron después. Roberto falleció y nunca me dio un dato de la familia de mi madre. Incluso recuerdo que cuando le preguntaba algo sobre mi origen, Figueroa salía siempre con otro tema o me daba un regalo. Nunca me llevó a ver a mi mamá. Es una historia muy oscura” agregó Luis que vive en Merlo, provincia de Buenos Aires hace 38 años.