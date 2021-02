“No están dadas las condiciones para el inicio de clases”

Falta exactamente un mes para el inicio del ciclo lectivo 2021 en Río Negro. Y la discusión sobre si las condiciones de las escuelas permitirán el dictado en forma presencial, virtual o de ambas maneras sigue generando polémica. Mientras el gobierno se esfuerza en mostrar como se acondicionan las escuelas, Unter denunció la falta de arreglos y el mal estado de los edificios.

“Como cada año y ante el inminente comienzo de ciclo lectivo 2021, las escuelas de Cipolletti están en condiciones paupérrimas y deplorables. Esta vez con el agravante de que estuvieron cerradas durante once meses consecutivos, dando muestra del abandono y falta de interés por parte del gobierno”, así se expresaron desde la Seccional Cipolletti de Unter.

“El retorno se hace casi imposible en las condiciones edilicias que se encuentran los establecimientos educativos. En este contexto, tampoco tenemos precisiones claras sobre el inicio, si será remoto o bimodal. Y está claro, que no las habrá, mientras el gobierno no se ocupe del estado de las escuelas. No están dadas las condiciones edilicias y sanitarias con las que deben contar las escuelas para recibir y albergar a los estudiantes”, expresaron.

El ministerio no solo miente al respecto, sino improvisa y se contradice. Por ejemplo, según el “protocolo” que el mismo Ministerio de Educación propuso, las escuelas deberían tener demarcación en sus aulas para el distanciamiento en burbujas, pues no la tienen. Tampoco se han distribuido insumos de limpieza, kit de bioseguridad, no hay señalización de pasillos, áreas de aislamiento. Hay falta de dispenser para jabón, toallas y percheros fuera de las aulas. No se ha demarcado el exterior para un ingreso con la distancia requerida. Ante tal negligencia, nos preguntamos: ¿En qué momento se realizarán todas estas acciones, faltando tan poco tiempo para la “prometida vuelta a clases presenciales”? Debemos tener presente, además, que la ciudad de Cipolletti y Fernández Oro, cuentan con más de setenta establecimientos educativos. Una vez más, el gobierno improvisa con medidas mediocres e insuficientes. Ante tal negligencia, ¿hará responsable a los docentes de los posibles contagios que puedan llegar a ocurrir?, se preguntaron

“Las escuelas de Cipolletti están con vidrios rotos, falta de iluminación y desmalezamiento, puertas rotas que no ofrecen seguridad, ventanas pequeñas, sin seguros, con poca circulación de aire, matafuegos con carga vencida sin sus soportes, calefactores sin mantenimiento, cerraduras faltantes, persianas que no se pueden abrir, tanques sin limpiar, tomacorrientes con cables expuestos, huecos en techos, humedad paredes, falta de agua en los edificios, etc”, expresaron

“Por lo tanto, una vez más, el Ministerio de Educación miente. Es evidente que durante el receso no se han realizado trabajos para el acondicionamiento y mantenimiento de los edificios escolares., sumamente necesarios tanto para albergar a estudiantes y docentes de manera segura. Tampoco se ha trabajado para la implementación del protocolo real ante la situación sanitaria que se atraviesa”, concluyeron