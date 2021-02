Vence la concesión del aeropuerto, piden definiciones

En octubre de este 2021 vence la concesión entre provincia y Aeropuertos 2000; y se avecina un conflicto en puerta, por lo menos de parte de los empleados del aeropuerto de Neuquén, ya que sostienen que viven horas de incertidumbre al desconocer si se renovará, con quiénes y cuál será la suerte que correrán. Temen quedarse sin trabajo.

La administración actual se encuentra en manos de ANSA, Aeropuertos Neuquén S.A, cuyo contrato vence en ocho meses: "Somos 21 trabajadores los que dependemos de Aeropuertos del Neuquén, pero no cuenta con estructura administrativa. Dependemos totalmente de Aeropuertos Argentina 2000 que es el que no nos está dando respuestas. En octubre se vence la concesión", sostuvo Florencia De Rafael, Delegada Aeropuerto Neuquén, en dialogo con el NC 24/7 Canal de Noticias.

La delegada sostuvo con firmeza que no les han dado más que evasivas: "No sabemos qué va a suceder. Realmente hay una puja política muy importante entre la empresa y la gobernación de la provincia, y en el medio quedamos nosotros. No se nos está brindando información"

Además, la empleada aseguró que están organizados y llevando a cabo varias asambleas por día: "No descartamos endurecer las medidas, no descartamos que pueda haber paros. Afectaría a todo lo que es la parte operativa del aeropuerto". Con respecto a cómo es el funcionamiento actual en el aeropuerto, teniendo en cuenta el malestar de los trabajadores y el contexto sanitario debido a la pandemia por el coronavirus, De Rafael, informó que sus "compañeros estuvieron garantizando el funcionamiento durante este tiempo, incluso se contagiaron. Es una falta de respeto que desde la empresa no nos den una respuesta".

Cabe destacar que el año pasado, puntualmente en el mes de abril, a pocos días del anuncio oficial de la cuarentena y aislamiento obligatorio en toda la Argentina; cuatro empleados de Aerolíneas del aeropuerto capitalino dieron positivo con coronavirus. Se trataba de los primeros casos que se daban por una vinculación estrecha con un paciente positivo, pero no por una relación familiar o de allegados, sino por estar trabajando en uno de los tantos servicios exceptuados, como es el aéreo.

En su momento, los trabajadores también denunciaron públicamente falta de protocolos por parte de la empresa. Ahora, resta esperar qué medidas tomarán en las próximas horas, que dependiendo de las respuestas que obtengan, la pista capitalina podría quedar paralizada.

Mira la entrevista a Florencia De Rafael, Delegada Aeropuerto Neuquén, en diálogo con 24/7 Canal de Noticias: