Le prohíben ingresar al país a un argentino en la frontera con Chile

Un ciudadano argentino se encuentra se encuentra varado desde el 16 de enero en el Paso Fronterizo de San Sebastián de Tierra del Fuego, en el límite con Chile, sin poder regresar al país por las restricciones derivadas de la pandemia de coronavirus.





Se trata de Mario Richard Carvajal, residente de la ciudad de Ushuaia que hace dos años tuvo que viajar a Temuco, en Chile, para cuidar a su padre enfermo, quien falleció recientemente. Además, la madre del hombre, que vive en la localidad austral, se enfermó en los últimos meses y Carvajal decidió regresar al país para cuidarla.





"Pregunté qué documentación necesitaba y me dijeron los papeles tradicionales más una declaración jurada. Desde Temuco viajé en avión a Punta Arenas y desde allí tomé un taxi hasta la frontera de San Sebastián donde me esperaban unos amigos ushuaienses", le contó Carvajal a medios de prensa fueguinos.





El hombre pasó sin problemas la frontera chilena pero en la argentina le comunicaron la restricción que le impide ingresar al país, salvo que lo haga vía aérea a través del aeropuerto de Ezeiza. Desde entonces, Carvajal permanece varado en la frontera, sin dinero y viviendo de la ayuda ocasional de gente del lugar.

"He pedido todo tipo de excepciones vía Cancillería o a través de Migraciones pero no obtengo una respuesta y los días pasan. Trato de sobrevivir con el poco dinero que me queda y con lo que me da la gente que me está ayudando", relató.